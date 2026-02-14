Дворкин: пропавшим в секте двум девочкам из Петербурга грозит насилие

Старшая из двух сестер, пропавших 9 февраля в Санкт-Петербурге, вышла связь. 18-летняя Марина записала видео, в котором сообщила, что они находятся с матерью в религиозной общине и не собираются возвращаться. Близкие семьи уверены, что речь идет о секте «Русская православная церковь — Царская империя». В беседе с aif.ru профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин объяснил, что сестрам в этой секте угрожает реальная опасность.
«В секте очень жесткая диета, неадекватная для растущего организма. Это громадное количество каких-то безумных бдений, к которым девочек будут привлекать. Для детской психики недосып очень вреден. Будет давление на психику. Я не исключаю сексуальное насилие, которое часто в подобных группах происходит с малолетними», — сказал он.
По словам эксперта, сестер могут использовать для пропаганды секты.
«Девочек вырвали из цивилизации, их лишили школы, их лишили нормальных отношений со сверстниками, их лишили нормальной детской жизни. Они могут стать своего рода “маугли”, потому что адепты секты селятся в заброшенные в деревнях, без каких-либо бытовых удобств. По всей видимости, девочек будут использовать в пропаганде секты, заставят привлекать других людей “, — отметил он.
