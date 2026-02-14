Был им как отец: семья охранника рассказала, почему он закрыл детей от пуль

Анапа прощается с охранником-героем, который ценой своей жизни остановил человека с ружьем, ворвавшегося в техникум. Похороны 55-летнего Николая Замараева пройдут в субботу, 14 февраля.
Мужчина работал в Анапском индустриальном техникуме всего несколько лет, но стал для студентов родным.
Ученики признаются, что учебное заведение для них уже не будет прежним без доброго «дяди Коли» в армейской тельняшке, который гонял с ними мяч во дворе и по-отечески следил за дисциплиной.
Когда в здание ворвался вооруженный подросток, Замараев не стал прятаться. Он захлопнул дверь и принял на себя два выстрела из гладкоствольного ружья, чтобы ребята успели забаррикадироваться в классах.
Aif.ru поговорил с родственниками сотрудника охраны, который закрыл собой студентов.
Принял удар на себя, запер дверь, поднял тревогу.
Днем 11 февраля студент Анапского индустриального техникума подошел к зданию с охотничьим ружьем. Первый выстрел прогремел на улице — пострадала сотрудница учреждения. В этот момент на мониторе пульта охраны Николай Замараев увидел фигуру с оружием.
Секунда — и дверь техникума заблокирована.
Детали того страшного дня сегодня обсуждает весь город.
Увидев, что вооруженный студент выстрелил на улице и идёт в техникум, Николай заблокировал дверь, но тот через дверь выстрелил в него. И, несмотря на два ранения, Николай дополз до тревожной кнопки и сообщил силовикам на посту о случившемся.
Замараев, согласно инструкции, был в бронежилете, но пули пробили защитную пластину — нападавший стрелял с слишком близкого расстояния.
Противоборство при входе в техникум позволило студентам и преподавателям успеть забаррикадироваться. Все классы были заперты, вооруженный не мог попасть ни в одну аудиторию.
Врачи сделали всё возможное, но ранения оказались смертельными. Николай Замараев скончался в больнице.
«Мечтал стать тренером, но жизнь распорядилась иначе».
Студенты не описывают Николая как богатыря. Это был невысокий мужчина с тихим голосом, но с подтянутой фигурой, в прошлом — мастер спорта по спортивной гимнастике.
По словам родных, спортом Замараев увлекался с детства.
«Он учился во второй школе, она была со спортивным уклоном. Мальчишкой очень любил спорт, поэтому его перевели в спортивный класс. В 12 лет попал в Ростов-на-Дону в спортинтернат. Стал мастером спорта по спортивной гимнастике, — рассказал пасынок Николая Замараева Александр. — Он мечтал стать тренером, но жизнь распорядилась иначе».
После армии и женитьбы Николай остался в Ростове, родилась дочь. Но брак распался, и мужчина вернулся в родную Анапу. Работал на стройке. Суровый физический труд не озлобил его — он по-прежнему тянулся к детям.
«Он любил с молодежью на площадке погонять мяч, всегда с ребятами находил общий язык, ладил с ними, был очень добрым, отзывчивым человеком», — говорит пасынок.
В 2018 году устроился в охранное предприятие «Юг-Щит». Сначала были другие объекты, но потом его перевели в техникум. Попал туда случайно, но решил остаться, так как любил проводить время с молодежью.
«Ему очень нравилось работать со студентами. Он был с ними строг, но по-отцовски. Мог про них рассказывать подолгу. Думаю, ребята относились к нему также, это было видно по улыбкам на их лицах», — вспоминает Александр.
Ученики техникума называли Замараева по-простому «дядей Колей».
«Всегда встречал добрым словом».
Студенты техникума не сразу узнали, что охранника, которого они видели каждый день, больше нет. А когда узнали — понесли к крыльцу цветы.
«Дядя Коля был добрым. Всегда улыбался, встречал и провожал хорошим словом», — сказали aif.ru учащиеся колледжа.
Кто-то из ребят поправил корреспондента: «Ему не 70, ему всего 55. Он же молодой совсем». Просто седина и усталые глаза делали его старше.
Они называли его «дядей Колей» за глаза. А он каждого помнил по имени. Знал, у кого выпускной, у кого зачеты, кто сегодня грустный пришел. Мог спросить: «Что нос повесил?» — и найти нужное слово.
«Закон не требует от охранника жертвовать собой, но выбора не было».
Руководитель ассоциации структур безопасности Роман Насонов в беседе с aif.ru подчеркнул: охранник не обязан был жертвовать жизнью. Юридически он имел право отступить и ждать силовиков.
«Конечно, сотрудник охраны не обязан жертвовать своей жизнью и здоровьем. Ни один закон не требует этого. Однако многие из них — взрослые люди, которые видят перед собой преступника, чьи действия незаконны и угрожают жизням детей. Охранник, как взрослый человек, не может оставаться в стороне», — пояснил эксперт.
Насонов добавил: в школе или техникуме нет никого, кто способен дать отпор вооруженному преступнику.
«Учителя и студенты техникума не имеют такой подготовки и не смогут защитить себя. Сотрудник охраны из Анапы проявил героизм», — подчеркнул специалист.
По его словам, охранник сделал всё, что было в его силах, и даже больше.
Могут дважды наградить посмертно.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже назвал погибшего героем. Мэр Анапы Светлана Маслова выразила соболезнования семье и заверила, что родные не останутся без поддержки:
В соцсетях сотни сообщений с призывом наградить охранника-героя посмертно.
«Предполагаемое награждение гражданина России зависит от его статуса. Если бы он был военнослужащим, ходатайство о награждении написал бы командир части и вышестоящие инстанции. В таких случаях, как этот, ходатайство исходит от руководителя субъекта федерации», — отмечает Роман Насонов.
Далее документы уходят в администрацию президента. Также может быть рассмотрена возможность вручения ведомственной награды от Росгвардии.
«А также, может быть, и ведомственная награда Росгвардии. Здесь решения принимает директор этого ведомства. За один и тот же поступок могут быть вручены две награды, если следующая награда имеет более высокий статус. Я думаю, это вполне возможно. Этот человек действительно совершил героический поступок, и его нужно наградить», — говорит специалист.
Насонов предложил еще один способ сохранить память о герое: «А если бы ещё установили памятную доску на входе в школу с его изображением и описанием подвига, это было бы достойным решением».
Семья, дом и несбывшаяся мечта.
Николай Павлович Замараев родился 22 мая 1970 года. В семье Замараевых Павла и Инны он был первенцем. Позже родился второй сын.
«Они жили хорошо и счастливо», — коротко сказал пасынок. Сейчас эти слова звучат особенно горько.
Судьба разбросала близких. Дочь осталась в Ростове. Сам Николай жил в Анапе скромно, без лишнего шума. Не пил, не курил, следил за здоровьем. Казалось, всё еще впереди.
На следующий день после трагедии студенты принесли к техникуму гвоздики и лампадки. Остановка рядом с колледжем опустела. Ребята стояли молча, не зная, какие слова подобрать.
Дальше говорить будут цифры и факты: один погибший, двое раненых, нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело. Студенту-убийце может грозить 20 лет лишения свободы.