Женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Кукан

13 февраля председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей при пожаре во Владивостоке. Трагедия произошла 12 февраля в квартире многоквартирного дома на улице Толстого. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мальчиков четырех, шести и девяти лет. Причиной смерти детей стало отравление угарным газом и воздействие высоких температур.