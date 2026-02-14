Женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Кукан

В поселке Кукан Хабаровского края в результате ночного пожара погибли пять человек — женщина и четверо детей. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил глава района Сергей Будкин.
Возгорание произошло рано утром в частном жилом доме на улице Новой. К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела пятерых погибших.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины возгорания и обстоятельства гибели людей.
— Выражаю соболезнования родным и близким, — написал Будкин в своем Telegram-канале.
13 февраля председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей при пожаре во Владивостоке. Трагедия произошла 12 февраля в квартире многоквартирного дома на улице Толстого. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мальчиков четырех, шести и девяти лет. Причиной смерти детей стало отравление угарным газом и воздействие высоких температур.