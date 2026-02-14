Поиски исчезнувшей семьи Усольцевых начались слишком поздно

Еще один нюанс, имеющий существенное значение при поисках, — наличие у родственников и знакомых тех людей, которые потерялись, информации об их маршруте, предполагаемых сроках пребывания в пути и так называемых контрольных выходах на связь. Однако Ирина и Сергей Усольцевы ни с кем не поделились точными данными о том, куда они направляются и по каким конкретно тропам.