Поиски исчезнувшей семьи Усольцевых начались слишком поздно

По статистике, при исчезновении человека или группы людей в природной среде, например, в тайге, подача заявки о случившемся в первые сутки дает хорошие шансы на успех. Вероятность обнаружить пропавших живыми равна в таком случае примерно 90 процентам, приводит ТАСС слова координатора поискового отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Игоря Дубровского.
Между тем супругов Усольцевых с дочерью, отправившихся по маршруту 28 сентября, начали активно искать лишь через три дня. Время было упущено, констатирует эксперт. Согласно той же статистике, если заявление поступает только на третьи сутки, шансы найти пропавших живыми хоть и не стремятся к нулю, но резко понижаются — до 50 процентов.
Еще один нюанс, имеющий существенное значение при поисках, — наличие у родственников и знакомых тех людей, которые потерялись, информации об их маршруте, предполагаемых сроках пребывания в пути и так называемых контрольных выходах на связь. Однако Ирина и Сергей Усольцевы ни с кем не поделились точными данными о том, куда они направляются и по каким конкретно тропам.
Сотрудники СК продолжают работу над уголовным делом об исчезновении семьи. Основной версией следствия остается несчастный случай.