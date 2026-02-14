«Пророк» Зосима похитил девочек: кто держит в секте сестер из Петербурга

В Санкт-Петербурге 9 февраля пропали две сестры. К поискам привлекли силовиков и волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт». Спустя несколько дней в Сети появилось видео с обращением старшей сестры, 18-летней Марины, заявившей о решении остаться с матерью в религиозной общине. Куда на самом деле попали девочки и чем им это грозит, aif.ru рассказал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин.
Кто стоит за сектой «Русская православная церковь — Царская империя»?
То, что девочки оказались в руках адептов секты «Русская православная церковь — Царская империя», вызывает сильнейшую тревогу за них. Деятельность подобных организаций часто сопряжена с манипуляциями и опасными идеологиями. О характере и основателе этой секты aif.ru рассказал сектовед Александр Дворкин.
«Это секста Леонида Власова, который имеет два срока по тяжким преступлениям. Во время отсидки познакомился с представителями православных сект, набрался от них лексики, терминов. И когда вышел, основал свою собственную секту», — объяснил эксперт.
Дворкин отметил, что Власов, называющий себя «пророком Илией», который вторично явился на землю, а также «патриархом, царем» Зосимой, спекулирует темой конца света.
«Конец света Власов, который называет себя “патриархом, царем” Зосимой, назначил на 2027 год. Он заявил, что времени остается мало, надо все имущество продавать, потому что главное — пережить конец света, остаться в живых и спастись. Для этого надо переезжать туда, куда он скажет, или его помощники. Адепты переселяются в заброшенные деревни, полуразрушенные избы. Кроме того, они должны активно заниматься вербовкой новых людей, вовлекать их в секту, потому что все, последние времена, кто не успел, тот опоздал», — сказал Дворкин.
Основатель секты уже под следствием.
Сектовед Дворкин обратил внимание на агрессивность проповедей Власова. Сейчас он находится под следствием по обвинению в экстремизме.
«Я думаю, что суду не составит особого труда доказать там наличие экстремизма. В секте все крайне агрессивно, крайне человеконенавистнически по отношению к отдельным людям и к целым группам лиц, объединенных по национальному, социальному, религиозному и по прочим признакам. И хотя сам Власов под следствием, секта продолжает активно действовать, потому что среднее звено руководителей на свободе. Они людей накручивают, продолжаются очень агрессивные проповеди, в том числе, в социальных сетях», — добавил Дворкин.
Дети могут стать жертвами насилия.
Профессор Дворкин выразил серьезную обеспокоенность по поводу безопасности сестер, особенно младшей, в условиях деструктивной секты. Физическое здоровье и психика ребенка оказались под угрозой.
«В секте очень жесткая диета, неадекватная для растущего организма. Это громадное количество каких-то безумных бдений, к которым девочек будут привлекать. Для детской психики недосып очень вреден. Будет давление на психику. Я не исключаю сексуальное насилие, которое часто в подобных группах происходит с малолетними», — сказал он.
Зачем секте дети?
По словам эксперта Дворкина, девочки могут стать инструментами пропаганда сектантов. Лишив детей нормальной жизни, их могут вынудить подчиниться и стать носителями деструктивной идеологии секты.
«Девочек вырвали из цивилизации, их лишили школы, их лишили нормальных отношений со сверстниками, их лишили нормальной детской жизни. Они могут стать своего рода “маугли”, потому что адепты секты селятся в заброшенные в деревнях, без каких-либо бытовых удобств. По всей видимости, девочек будут использовать в пропаганде секты, заставят привлекать других людей “, — отметил он.
Девочек ждут дома.
Отец девочек сообщил, что их мать, его бывшая жена, связалась с сектой полтора года назад и живет где-то в общине. Марина и ее младшая сестра жили с отцом, который сейчас их активно ищет и хочет вернуть домой. По его словам, назначен суд по лишению матери родительских прав.
Одноклассники младшей девочки очень переживают за нее и надеются, что она вернется.
«Она хорошистка, учится с удовольствием. Друзей у нее немного, с некоторыми ребятами хорошо общалась. Про семью не рассказывала, даже не знали, что есть старшая сестра. За нее все переживаем очень, надеемся, что вернется», — рассказала одноклассница пропавшей в секте девочки.