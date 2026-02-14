Жительница Еманжелинска из ревности обворовала соперницу

Подозреваемая объяснила, что рассталась со своим сожителем, который перестал выходить на связь. Предположив, что он может находиться у своей бывшей супруги, женщина решила отправиться на его поиски. Не сумев попасть в дом законным путем, она разбила стекло и проникла внутрь. Не найдя бывшего сожителя, она решила забрать телевизор, принадлежавший хозяйке дома, чтобы из мести уничтожить его.