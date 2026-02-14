Жительница Еманжелинска из ревности обворовала соперницу

Полицейские города Еманжелинска раскрыли дело о краже из частного дома, вернув украденную технику владелице, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже телевизора из её дома обратилась 54-летняя местная жительница. Она оценила ущерб в 15 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемой — 36-летней жительницы Еманжелинска. При обыске в её квартире обнаружили и изъяли похищенный телевизор. Выяснилось, что мотивом преступления послужила ревность.
Подозреваемая объяснила, что рассталась со своим сожителем, который перестал выходить на связь. Предположив, что он может находиться у своей бывшей супруги, женщина решила отправиться на его поиски. Не сумев попасть в дом законным путем, она разбила стекло и проникла внутрь. Не найдя бывшего сожителя, она решила забрать телевизор, принадлежавший хозяйке дома, чтобы из мести уничтожить его.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.