Жительница Еманжелинска из ревности обворовала соперницу

Женщина разбила стекло в чужом доме, влезла внутрь и украла телевизор.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские города Еманжелинска раскрыли дело о краже из частного дома, вернув украденную технику владелице, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже телевизора из её дома обратилась 54-летняя местная жительница. Она оценила ущерб в 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемой — 36-летней жительницы Еманжелинска. При обыске в её квартире обнаружили и изъяли похищенный телевизор. Выяснилось, что мотивом преступления послужила ревность.

Подозреваемая объяснила, что рассталась со своим сожителем, который перестал выходить на связь. Предположив, что он может находиться у своей бывшей супруги, женщина решила отправиться на его поиски. Не сумев попасть в дом законным путем, она разбила стекло и проникла внутрь. Не найдя бывшего сожителя, она решила забрать телевизор, принадлежавший хозяйке дома, чтобы из мести уничтожить его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.