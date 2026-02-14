Амина в Башкирии удерживает лидерство в топе самых популярных имен среди детей

В Башкирии назвали самые редкие и популярные имена новорожденных в 2026 году.
Среди девочек абсолютным лидером стала София — за два месяца это имя получили 228 новорожденных. Также в топе популярных оказались Амина (41 случай), Амелия, Ясмина (по 40), Мирослава (35) и Эмилия (34).
У мальчиков чаще всего выбирали Эмира (50 раз), Амира (47), Тимура (40), Романа (38) и Михаила (37).
Наряду с привычными именами встречаются и редкие. Родители называли дочерей Эллиной, Дерьей, Теей, Аизой и Этери. Сыновьям давали имена Ризван, Арзу, Радамир, Абдулла и Иньяр.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.