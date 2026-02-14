Ричмонд
Суд Москвы арестовал экс-директора концерна «Калашников» Гращенкову

Столичный суд принял решение об аресте экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в правоохранительных органах.

Слушание проходило по уголовному делу о хищениях при выполнении государственного оборонного заказа.

— Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия), — цитирует источник ТАСС.

На данный момент Гращенкова находится в одном из следственных изоляторов Москвы.

Ранее стало известно, что почти 40 свидетелей были допрошены в рамках дела о поставках некачественных деталей для патронов компании «Калашников».

В ноябре Октябрьский районный суд также арестовал и отправил в СИЗО директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках бракованных компонентов концерну «Калашников».