19-летней девушке из Зеленогорска грозит до 3 лет тюрьмы за дропперство

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, 19-летняя девушка откликнулась на объявление о заработке в одном из мессенджеров и передала свои персональные данные. По указанию кураторов она принимала деньги на банковскую карту и переводила их на указанные счета за процент от операций.