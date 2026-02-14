Ричмонд
19-летней девушке из Зеленогорска грозит до 3 лет тюрьмы за дропперство

Полицейские Зеленогорска возбудили уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в дропперстве.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, 19-летняя девушка откликнулась на объявление о заработке в одном из мессенджеров и передала свои персональные данные. По указанию кураторов она принимала деньги на банковскую карту и переводила их на указанные счета за процент от операций.

За один день через её карту прошло около 80 тысяч рублей, вознаграждение составило 2 тысячи рублей. После выполнения заданий связь с «работодателями» прекратилась.

Один из потерпевших — житель Нижнего Тагила — перевел 42 тысячи рублей за портативную колонку на сайте объявлений, но товар не получил. Установлено, что деньги поступили на счет подозреваемой и были переведены злоумышленникам. Полицейские устанавливают остальных потерпевших.

Следственным отделом ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Проверяется причастность подозреваемой к другим эпизодам мошенничества.