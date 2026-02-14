Мужчина и женщина пострадали при пожаре в частном доме Уссурийска

В переулке Солнечный в Уссурийске огонь практически стер с лица земли частный дом и все постройки во дворе. Когда пожарные прибыли на вызов, пламя уже вовсю полыхало, и спасать было практически нечего. Площадь возгорания составила около 130 квадратных метров — дом и надворные конструкции сгорели полностью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток.