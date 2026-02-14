Ричмонд
Мужчина и женщина пострадали при пожаре в частном доме Уссурийска

Площадь возгорания составила около 130 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В переулке Солнечный в Уссурийске огонь практически стер с лица земли частный дом и все постройки во дворе. Когда пожарные прибыли на вызов, пламя уже вовсю полыхало, и спасать было практически нечего. Площадь возгорания составила около 130 квадратных метров — дом и надворные конструкции сгорели полностью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток.

В огне пострадали два человека: 55-летний мужчина и 73-летняя женщина. Оба получили травмы из-за воздействия опасных факторов пожара. К счастью, обошлось без погибших. Сейчас их здоровьем занимаются врачи. Дознавателям предстоит выяснить, что стало причиной возгорания и какой ущерб нанесла стихия. О предварительных версиях пока не сообщают.