Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 20 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в Миниобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в Миниобороны РФ.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше