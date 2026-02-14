На Камчатке мужчина погиб, сорвавшись с крыши при чистке снега

В Петропавловске-Камчатском погиб 58-летний председатель жилищно-строительного кооператива «Рыбак». Он сорвался с крыши пятиэтажного дома во время чистки кровли, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
Инцидент произошёл на улице Чубарова. Мужчина, выполнявший работы на крыше, не удержался и упал с высоты пятого этажа.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Петропавловска-Камчатского Александр Ермак для координации работы спецслужб. Надзорное ведомство взяло под контроль ход проверки, проводимой следственными органами, чтобы установить все обстоятельства гибели.
Ранее стало известно, что на Камчатке при падении вахтового автобуса в реку пострадали 10 человек.