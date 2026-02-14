На Камчатке мужчина погиб, сорвавшись с крыши при чистке снега

Узнать больше по теме

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ

Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.