В Омской области мошенники обманули фельдшера на 1,3 млн рублей

При этом число случаев мобильного мошенничества, по данным правоохранителей, упало вдвое.

Источник: Om1 Омск

В 2026 году правоохранительные органы Омской области зафиксировали 357 случаев мобильного мошенничества, что на 54% меньше, чем в прошлом году. Ущерб от преступлений составил более 154 млн рублей.

Один из последних инцидентов произошёл 10 февраля. В отдел полиции обратился фельдшер скорой помощи, который стал жертвой мошенников. Как сообщает региональная прокуратура, мужчине позвонил «налоговый инспектор», который рассказал о подозрительных операциях на его счетах. Злоумышленник убедил его назвать код из СМС для доступа в личный кабинет «Госуслуг». После этого они предложили перевести деньги на «безопасный счёт». Оказавшись под давлением, фельдшер перевёл более 1,3 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Омичам в очередной раз напоминают: сотрудники банков, налоговых служб, Министерства обороны РФ и правоохранительных органов не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах. Помните: перевод денежных средств с ваших счетов возможен только с вашего согласия. «Безопасного счёта» не существует — это схема мошенников.