В Омской области мошенники обманули фельдшера на 1,3 млн рублей

Один из последних инцидентов произошёл 10 февраля. В отдел полиции обратился фельдшер скорой помощи, который стал жертвой мошенников. Как сообщает региональная прокуратура, мужчине позвонил «налоговый инспектор», который рассказал о подозрительных операциях на его счетах. Злоумышленник убедил его назвать код из СМС для доступа в личный кабинет «Госуслуг». После этого они предложили перевести деньги на «безопасный счёт». Оказавшись под давлением, фельдшер перевёл более 1,3 млн рублей.