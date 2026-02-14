ПВО сбила 20 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, наибольшее число дронов было сбито над Крымом — там расчёты ПВО ликвидировали 13 воздушных целей. Ещё два беспилотника уничтожены над Орловской областью. По одному БПЛА перехватили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями, а также в Московском регионе.
О разрушениях и пострадавших официальной информации не поступало.
Ранее Life.ru писал, что Росавиация вводила временные ограничения в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, а также в калужской авиагавани. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов на фоне текущей обстановки. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме, ограничения полностью сняты.
