ПВО сбила 20 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Российские силы ПВО вновь отразили атаку беспилотников. В ночь на 14 февраля над семью регионами страны были уничтожены и перехвачены 20 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, наибольшее число дронов было сбито над Крымом — там расчёты ПВО ликвидировали 13 воздушных целей. Ещё два беспилотника уничтожены над Орловской областью. По одному БПЛА перехватили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями, а также в Московском регионе.

О разрушениях и пострадавших официальной информации не поступало.

Ранее Life.ru писал, что Росавиация вводила временные ограничения в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, а также в калужской авиагавани. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов на фоне текущей обстановки. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме, ограничения полностью сняты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

