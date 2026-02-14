Ричмонд
Женщина получила условный срок за ввоз 1000 психотропных таблеток из Азии

55-летняя женщина пыталась провезти из Азии в Россию сильнодействующий препарат клозапин.

Источник: Svodka 25

Суд в Приморье вынес приговор 55-летней жительнице Уссурийска, задержанной за контрабанду сильнодействующих веществ. При пересечении границы на таможенном посту «Пограничный» у неё изъяли 1000 таблеток препарата, содержащего клозапин, общей массой около 80 граммов.

По данным следствия, женщина приобрела психотропные таблетки во время туристической поездки в одну из стран Юго-Восточной Азии. Возвращаясь в Россию, она не задекларировала запрещённое вещество, хотя знала о необходимости такого оформления.

Суд признал подсудимую виновной в контрабанде и незаконном хранении сильнодействующих веществ. Учитывая обстоятельства дела, ей назначено наказание в виде трёх лет двух месяцев лишения свободы условно.

Все изъятые таблетки по решению суда подлежат уничтожению. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.