Женщина получила условный срок за ввоз 1000 психотропных таблеток из Азии

Суд в Приморье вынес приговор 55-летней жительнице Уссурийска, задержанной за контрабанду сильнодействующих веществ. При пересечении границы на таможенном посту «Пограничный» у неё изъяли 1000 таблеток препарата, содержащего клозапин, общей массой около 80 граммов.
По данным следствия, женщина приобрела психотропные таблетки во время туристической поездки в одну из стран Юго-Восточной Азии. Возвращаясь в Россию, она не задекларировала запрещённое вещество, хотя знала о необходимости такого оформления.
Суд признал подсудимую виновной в контрабанде и незаконном хранении сильнодействующих веществ. Учитывая обстоятельства дела, ей назначено наказание в виде трёх лет двух месяцев лишения свободы условно.
Все изъятые таблетки по решению суда подлежат уничтожению. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.