Пассажиры сняли на видео взорвавшийся двигатель самолёта во время полёта

Двигатель самолёта взорвался в воздухе. Видео © X / Patrick Oyulu.
Несмотря на поломку, самолёт благополучно приземлился в Бенине. При посадке пассажиры услышали громкий удар с левой стороны воздушного судна. К счастью, никто не пострадал.
Ранее три члена экипажа British Airways попали в больницу после того, как съели конфеты с сильной дозой марихуаны. Их подарил пассажир в знак благодарности за хороший перелёт из лондонского Хитроу в Лос-Анджелес.
