Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено во Владивостоке по факту избиения мигрантом отвергшей его девушки

Нападением мигранта на девушку в одном из ночных заведений Ленинского района Владивостока заинтересовались не только дружинники «Северного человека», но и полицейские со следователями, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Иностранец пытался завязать с девушкой знакомство, но получил решительный отказ, что привело в ярость, и он избил отвергшую его красавицу в присутствии своих приятелей, которые не только не остановили его, но и помешали очевидцу остановить избиение.

В районную дежурную часть о нападении на девушку сообщили из медицинского учреждения, куда она обратилась с травмами лица, также поступило заявление самой 25-летней потерпевшей.

Полицейские начали проверку, девушке выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Информацию о конфликте опубликовало и местное подразделение организации «Северный человек» (общественное объединение, занимающееся поддержанием общественного порядка, в основном в отношении мигрантов). Туда девушка также направила просьбу о помощи с привлечением к уголовной ответственности избившего её иностранца.

Публикация разошлась по telegram-каналам и дошла до председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад о ходе и результатах расследования.