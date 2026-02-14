Уголовное дело возбуждено во Владивостоке по факту избиения мигрантом отвергшей его девушки

Иностранец пытался завязать с девушкой знакомство, но получил решительный отказ, что привело в ярость, и он избил отвергшую его красавицу в присутствии своих приятелей, которые не только не остановили его, но и помешали очевидцу остановить избиение.
В районную дежурную часть о нападении на девушку сообщили из медицинского учреждения, куда она обратилась с травмами лица, также поступило заявление самой 25-летней потерпевшей.
Полицейские начали проверку, девушке выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
Информацию о конфликте опубликовало и местное подразделение организации «Северный человек» (общественное объединение, занимающееся поддержанием общественного порядка, в основном в отношении мигрантов). Туда девушка также направила просьбу о помощи с привлечением к уголовной ответственности избившего её иностранца.
Публикация разошлась по telegram-каналам и дошла до председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад о ходе и результатах расследования.