Без теплоснабжения в Бодайбо остаются 98 жилых домов

Ранее КП-Иркутск рассказывала о Павле Сидоренко. Его бригада отправилась в Бодайбо, чтобы восстанавливать теплоснабжение. Основные работы велись на улице Садовой — именно там и прошло детство его жены Анны. Он не только увидел ее старый дом, побродил по улицам, где она гуляла еще девочкой, но и познакомился с теми, кто знал ее задолго до их встречи. Удивительно, но именно этого и хотела супруга в течение 20 лет. Ранее мужчина никогда не был на малой родине любимой.