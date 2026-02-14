Без теплоснабжения в Бодайбо остаются 98 жилых домов

Как сообщают в администрации Бодайбо, за 13 февраля в городе теплоснабжение восстановили в 10 домах, в которых живут 44 человека, в том числе 14 детей. Теперь тепло вернулось в общем в 69 жилых домов. Это 879 жильцов, из которых 207 — дети. Также подключены два социальных объекта: школа Nº 3 и специальная коррекционная школа.
— Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов, — отмечают власти Бодайбо.
Напомним, крупная авария в самом северном городе Иркутской области произошла 30 января 2026 года.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о Павле Сидоренко. Его бригада отправилась в Бодайбо, чтобы восстанавливать теплоснабжение. Основные работы велись на улице Садовой — именно там и прошло детство его жены Анны. Он не только увидел ее старый дом, побродил по улицам, где она гуляла еще девочкой, но и познакомился с теми, кто знал ее задолго до их встречи. Удивительно, но именно этого и хотела супруга в течение 20 лет. Ранее мужчина никогда не был на малой родине любимой.