Историей с обрушением потолка в иркутской школе заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании школы в Иркутске.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, в региональном следственном комитете завели уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и руководство образовательного учреждения.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Сергею Базарову предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.