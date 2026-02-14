Ричмонд
Историей с обрушением потолка в иркутской школе заинтересовался Бастрыкин

Ранее в эфире одного из федеральных каналов рассказали том, что в школе номер 64, которая была построена в 1955 году, частично обрушился потолок.

Источник: Аргументы и факты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании школы в Иркутске.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, в региональном следственном комитете завели уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и руководство образовательного учреждения.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Сергею Базарову предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.