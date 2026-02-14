В сибирском городе Бодайбо вторую неделю без тепла остаются почти 100 домов

Коммунальная авария произошла в конце января. С тех пор удалось вернуть отопление в 69 домов, где живут 879 человек, а также в два детских учреждения.
«Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов», — уточнили в мэрии.
Режим повышенной готовности в городе действует с 30 января. Первоначально без отопления остался 141 дом с населением более 1300 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, что жители части Бодайбо остаются без отопления с 29 января. Причиной стала авария на водоводе, которая привела к остановке четырёх котельных. Местные опасаются, что тепла им не видать до самой весны. Люди вынуждены самостоятельно бороться с холодом и прогревать подвалы своих домов.
