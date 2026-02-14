В сибирском городе Бодайбо вторую неделю без тепла остаются почти 100 домов

Напомним, что жители части Бодайбо остаются без отопления с 29 января. Причиной стала авария на водоводе, которая привела к остановке четырёх котельных. Местные опасаются, что тепла им не видать до самой весны. Люди вынуждены самостоятельно бороться с холодом и прогревать подвалы своих домов.