Бастрыкин запросил доклад по делу о коммунальной аварии в Шелехове

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, сотрудники Следственного комитета по Иркутской области, проводят первоначальные следственные действия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Сергею Базарову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о том, какие меры приняты по восстановлению прав граждан.