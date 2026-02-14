Бастрыкин запросил доклад по делу о коммунальной аварии в Шелехове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности, которое завели после коммунальной аварии в Иркутской области. Там из-за прорыва магистрального водовода без водоснабжения остались жители 1, 3 и 4 микрорайонов Шелехова и села Баклаши.