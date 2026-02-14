Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад по делу о коммунальной аварии в Шелехове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности, которое завели после коммунальной аварии в Иркутской области. Там из-за прорыва магистрального водовода без водоснабжения остались жители 1, 3 и 4 микрорайонов Шелехова и села Баклаши.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, сотрудники Следственного комитета по Иркутской области, проводят первоначальные следственные действия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Сергею Базарову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о том, какие меры приняты по восстановлению прав граждан.