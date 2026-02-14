Ричмонд
При пожаре в Стерлитамаке погиб 39-летний мужчина, спасли 6 человек

Возгорание произошло рано утром 14 февраля в квартире на улице Дружбы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 февраля, в Стерлитамаке загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома на улице Дружбы. Сигнал о пожаре поступил в МЧС рано утром — спасатели прибыли на место через 6 минут.

Сотрудники экстренного ведомства спасли из задымленной зоны шестерых человек, включая двоих детей. Еще 35 жильцов, в том числе пятеро несовершеннолетних, эвакуировались сами до приезда спасателей. При тушении было обнаружено тело мужчины 39-летнего мужчины.

Фото: МЧС РБ.

Площадь возгорания в комнате составила 15 квадратных метров. Причину происшествия устанавливает дознаватель МЧС России, работает оперативно-следственная группа. По одной из версий, трагедия случилась из-за курения в постели.

