Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

В посёлке Кукан Хабаровского района ночью 14 февраля 2026 года произошёл пожар в частном жилом доме на улице Новой, в результате которого погибли женщина и её четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
На место трагедии выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб. По факту гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование взято под особый контроль прокуратуры.
Помимо этого, ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что во время пожара во Владивостоке погибли трое детей.