Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

В посёлке Кукан Хабаровского района ночью 14 февраля 2026 года произошёл пожар в частном жилом доме на улице Новой, в результате которого погибли женщина и её четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.