Россиянка заплатит штраф за слово «дура» в онлайн-споре

Ранее в Мурманской области суд назначил штраф гражданину Украины, который активно ставил отметки «нравится» под роликами иноагентов и одобрил видео, посвящённое теракту. Фигурантом стал Василий Йовдий из села Алакуртти. Выяснилось, что мужчина поставил лайки на 139 видео, распространяемых иноагентами. Среди прочего он одобрил контент о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант.