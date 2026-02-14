Ричмонд
Россиянка заплатит штраф за слово «дура» в онлайн-споре

Жительница России заплатит три тысячи рублей за оскорбление в интернет-переписке. Об этом сообщает РИА «Новости». Конфликт разгорелся в чате, где пользователи бесплатно отдают вещи.

Администратор сообщества заблокировала одну из участниц, сочтя её поведение навязчивым. Та, не согласившись с решением, написала в личные сообщения и обвинила собеседницу в неграмотности.

«Слово “дура” я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь», — ответила женщина.

Обиженная сторона обратилась в прокуратуру. В отношении автора сообщения составили протокол по статье «Оскорбление» КоАП РФ. Суд признал её виновной и назначил штраф в размере трёх тысяч рублей.

Ранее в Мурманской области суд назначил штраф гражданину Украины, который активно ставил отметки «нравится» под роликами иноагентов и одобрил видео, посвящённое теракту. Фигурантом стал Василий Йовдий из села Алакуртти. Выяснилось, что мужчина поставил лайки на 139 видео, распространяемых иноагентами. Среди прочего он одобрил контент о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

