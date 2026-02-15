В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО

По версии следствия, в 2021 году 52-летний житель Находки создал и возглавил преступное сообщество для совершения особо тяжких преступлений и для этого привлек не менее 12 человек. С 2021 по 2025 год в Находке и городском округе фигуранты под угрозой насилия вымогали у жителей деньги, потерпевшие, среди которых и участники СВО, отдавали требуемые суммы.