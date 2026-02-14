В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Членов организованного преступного сообщества, которые вымогали деньги, в том числе у участников спецоперации, а также занимались грабежами и похищениям, задержали в Приморье, они арестованы, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в 2021 году 52-летний житель Находки создал и возглавил преступное сообщество для совершения особо тяжких преступлений и для этого привлек не менее 12 человек. С 2021 по 2025 год в Находке и городском округе фигуранты под угрозой насилия вымогали у жителей деньги, потерпевшие, среди которых и участники СВО, отдавали требуемые суммы.
«Совершено не менее 20 преступлений, из них 16 особо тяжких — вымогательства, грабежи, разбои, похищение… В отношении всех участников преступного сообщества избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Фигуранты обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), а также после вскрывшихся других эпизодов преступлений, в зависимости от роли каждого, возбуждены дела по ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней).
Преступная деятельность выявлена и пресечена благодаря слаженной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Приморскому краю, расследование дела продолжается, информирует СУСК.