Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Тверью из-за скопления снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В Тверской области из-за снега обрушилась крыша жилого дома.

Источник: Аргументы и факты

В городе Торопец Тверской области произошло повреждение крыши двухэтажного жилого дома из-за скопления снега. Пострадавших нет.

«14 февраля текущего года в следственный отдел регионального СК РФ поступило сообщение о том, что из-за скопления снежных масс произошло частичное повреждение крыши двухэтажного 16-квартирного жилого дома, расположенного в Торопце», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, по факту ЧП организована доследственная проверка.

В производстве следственных органов уже имеется уголовное дело по факту непроведения ремонтно-восстановительных работ в данном доме.

Ранее стало известно, что 58-летний председатель жилищно-строительного кооператива в Петропавловске-Камчатском погиб, сорвавшись с крыши при чистке снега.