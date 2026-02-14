Под Тверью из-за скопления снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В городе Торопец Тверской области произошло повреждение крыши двухэтажного жилого дома из-за скопления снега. Пострадавших нет.
«14 февраля текущего года в следственный отдел регионального СК РФ поступило сообщение о том, что из-за скопления снежных масс произошло частичное повреждение крыши двухэтажного 16-квартирного жилого дома, расположенного в Торопце», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, по факту ЧП организована доследственная проверка.
В производстве следственных органов уже имеется уголовное дело по факту непроведения ремонтно-восстановительных работ в данном доме.
