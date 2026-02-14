Ричмонд
Россиянке выписали штраф за слово «дура» в интернет-споре

Суд выписал штраф на три тысячи рублей женщине, которая оскорбила свою оппонентку в ходе спора в Сети. Соответствующая информация следует из материалов инстанции.

Конфликт произошел в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор группы решила ограничить к ней доступ для одной из участниц — ее поведение показалось назойливым.

Женщина, которую удалили из чата, захотела выяснить причину такого поступка в личной переписке. После в ход пошли упреки в неграмотности.

— Слово «дура» я пишу без ошибок. Вы в данном случае таковой являетесь, — написала администратор, что и стало поводом для обращения.

Административный протокол составили по статье КоАП России «Оскорбление», передает РИА Новости.

Адвокат, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в свою очередь напомнила, что россияне имеют конституционное право защищать свою репутацию и доброе имя, особенно в интернете.

Жители России редко добиваются справедливости в суде, привлекая виновников к ответственности за словесные оскорбления. Такого мнения придерживается юрист Дарья Ахтырко.