Россиянке выписали штраф за слово «дура» в интернет-споре

Суд выписал штраф на три тысячи рублей женщине, которая оскорбила свою оппонентку в ходе спора в Сети. Соответствующая информация следует из материалов инстанции.
Конфликт произошел в чате, где пользователи предлагают отдать вещи даром. Администратор группы решила ограничить к ней доступ для одной из участниц — ее поведение показалось назойливым.
Женщина, которую удалили из чата, захотела выяснить причину такого поступка в личной переписке. После в ход пошли упреки в неграмотности.
— Слово «дура» я пишу без ошибок. Вы в данном случае таковой являетесь, — написала администратор, что и стало поводом для обращения.
Административный протокол составили по статье КоАП России «Оскорбление», передает РИА Новости.
Адвокат, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в свою очередь напомнила, что россияне имеют конституционное право защищать свою репутацию и доброе имя, особенно в интернете.
Жители России редко добиваются справедливости в суде, привлекая виновников к ответственности за словесные оскорбления. Такого мнения придерживается юрист Дарья Ахтырко.