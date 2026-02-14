В КНБ подтвердили задержание замакима Костанайской области

Трудовую деятельность начала с августа 1997 года налоговым инспектором налогового отдела Житикаринского района Костанайской области. С января 1999 года по октябрь 2000 года работала бухгалтером расчетного стола товарищества с ограниченной ответственностью «Забеловка» с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области. С октября 2000 года по январь 2010 года работала на различных должностях Инспекции финансового контроля по Костанайской области Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан. С января 2010 года по июнь 2012 года занимала должность старшего прокурора Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокураторы РК. С июня 2012 года по апрель 2019 года — руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. С апреля 2019 года по июль 2024 года — руководитель Управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.