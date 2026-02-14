В Омской области полиция уличила водителя в использовании поддельных прав

В Называевском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого уличили в использовании заведомо поддельных водительских прав. Дело вел дознаватель районного отдела МВД, сообщила пресс-служба областного УМВД 14 февраля.
«В конце минувшего года сотрудники госавтоинспекции в Называевске остановили автомобиль “Фольксваген Пассат” для проверки документов. За рулем находился 31-летний местный житель, который предъявил водительское удостоверение на свое имя. При проверке по базе данных полицейские установили, что водительское удостоверение с данным номером выдано женщине, проживающей в Москве, а остановленный ими мужчина права на управление транспортными средствами не имеет», — уточнило ведомство.
Документ был изъят и направлен на экспертизу, а та подтвердила факт его подделки. Обвиняемый признался, что приобрел «документ» за 42 500 рублей через Интернет и получил по почте в ноябре того же, прошлого, года.
Собранные доказательства позволили направить дело в суд. Согласно ч. 3 ст. 327 УК в данном случае предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. Сам суд еще не начался.
Ранее мы писали о похожем, но более драматичном случае: патруль ДПС в Омском районе был вынужден стрелять по колесам машины пьяного водителя, у которого уже не было водительских прав, он был их ранее лишен также за пьяную езду.