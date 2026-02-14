В Омской области полиция уличила водителя в использовании поддельных прав

«В конце минувшего года сотрудники госавтоинспекции в Называевске остановили автомобиль “Фольксваген Пассат” для проверки документов. За рулем находился 31-летний местный житель, который предъявил водительское удостоверение на свое имя. При проверке по базе данных полицейские установили, что водительское удостоверение с данным номером выдано женщине, проживающей в Москве, а остановленный ими мужчина права на управление транспортными средствами не имеет», — уточнило ведомство.