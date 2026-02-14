Сталкер из Кызылорды заплатит полмиллиона тенге девушке, которую он преследовал

«Согласно материалам дела, подсудимый К. писал потерпевшей Ж. через социальные сети, связывался с ней по мобильному телефону и через мессенджер WhatsApp, выражая свои чувства. Однако, несмотря на отказ потерпевшей и блокировку его абонентских номеров, он продолжал ее беспокоить. Далее подсудимый неоднократно приезжал к месту жительства и работы потерпевшей, преследуя ее», — говорится в сообщении.