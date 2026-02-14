Сталкер из Кызылорды заплатит полмиллиона тенге девушке, которую он преследовал

Как сообщили в пресс-службе Кызылординского областного суда, судом № 2 Кызылорды рассмотрено дело об уголовном проступке в отношении подсудимого К. по статье 115−1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
«Согласно материалам дела, подсудимый К. писал потерпевшей Ж. через социальные сети, связывался с ней по мобильному телефону и через мессенджер WhatsApp, выражая свои чувства. Однако, несмотря на отказ потерпевшей и блокировку его абонентских номеров, он продолжал ее беспокоить. Далее подсудимый неоднократно приезжал к месту жительства и работы потерпевшей, преследуя ее», — говорится в сообщении.
Таким образом, подсудимый систематически преследовал потерпевшую с 2022 года, совершая сталкинг.
«Во время судебного заседания потерпевшая указала, что в результате произошедшего не могла свободно передвигаться по территории города, постоянно испытывала страх и была вынуждена сменить место жительства, и просила назначить подсудимому наказание в соответствии с законом и взыскать моральный вред», — сообщили в суде.
Суд признал подсудимого виновным по статье 115−1 УК РК и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 25 суток. По гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. тенге.