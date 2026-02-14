Жительница Красноярска выбросила с 14-го этажа двух кошек, собаку и мебель

Инцидент произошёл днём 14 февраля. Прибывшие на место полицейские установили, что женщина 1985 года рождения не только расправилась с питомцами, но и сбрасывала вниз мебель. В результате падения предметов пострадали припаркованные во дворе автомобили.
Женщина находилась в неадекватном состоянии. Её передали медикам, однако визуально признаков опьянения врачи не выявили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Омске 15-летний учащийся выпал из окна третьего этажа школы. Подростка в тяжёлом состоянии госпитализировали и поместили в реанимационное отделение. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
