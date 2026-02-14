Ричмонд
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупцию

Коммерческая организация оштрафована за совершение коррупционного правонарушения.

Источник: v102.ru

По данным прокуратуры Волгоградской области, ранее было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью «СП Дядя Ваня — Девелей» перечислил в качестве коммерческого подкупа руководителю образовательной организации денежные средства за предоставление документов о прохождении профессионального обучения в сфере труда без фактического обучения.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица, которое занимается выращиванием овощей в Волжском, производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 1 млн рублей. В отношении директора фирмы и руководителя образовательной организации ранее были вынесены обвинительные приговоры.