Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупцию

Прокуратура возбудила в отношении юрлица, которое занимается выращиванием овощей в Волжском, производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 1 млн рублей. В отношении директора фирмы и руководителя образовательной организации ранее были вынесены обвинительные приговоры.