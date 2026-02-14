Ричмонд
Парень и девушка из Тулы скончались от отравления угарным газом

6 февраля в одной из съемных квартир в Туле обнаружили тела 24-летнего парня и 20-летней девушки. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Согласно основной версии ведомства, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Изначально тревогу забила мать молодого человека: сын перестал выходить на связь.

Она приехала к дому, однако дверь оказалась заперта. Попасть внутрь удалось только с собственником жилья, он и нашел тела погибших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух человек, передает Telegram-канал ведомства.

Позже удалось установить личность скончавшихся. Парня звали Романом, он руководил клубом культурного досуга. Девушку звали Юлией, она выступала на сцене и была воспитанницей детского цирка.

13 февраля председатель СК России Александр Бастрыкин также затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей из-за угарного газа при пожаре во Владивостоке.