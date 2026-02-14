Суд арестовал экс-директора по закупкам концерна «Калашников»

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего директора по закупкам и логистике АО «Концерн Калашников» Ксению Гращенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
«Гращенковой К. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы ходатайство следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу) удовлетворено», — говорится в материалах.
Санкция статьи, повлекшее тяжкие последствия, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.