Татарстанец ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ»

Как уточнили в МВД по Республике Марий Эл, злоумышленник передал продавцу записку с требованием открыть витрины и передать деньги из кассы. В тексте он попытался запутать следствие, заявив, что является беженцем и действует по указанию неких «кураторов ВСУ».