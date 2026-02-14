Татарстанец ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ»

Как уточнили в МВД по Республике Марий Эл, злоумышленник передал продавцу записку с требованием открыть витрины и передать деньги из кассы. В тексте он попытался запутать следствие, заявив, что является беженцем и действует по указанию неких «кураторов ВСУ».
Опасаясь за свою жизнь, сотрудница выполнила требования. Когда налётчик начал складывать в сумку смартфоны с витрины, женщина успела нажать тревожную кнопку и покинуть помещение. В результате преступник похитил восемь телефонов общей стоимостью около 200 тысяч рублей.
Оперативники изучили записи камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Зеленодольска. Его задержали по месту жительства.
На допросе мужчина признался, что совершил преступление, находясь в состоянии наркотического опьянения. Часть похищенной техники уже изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.