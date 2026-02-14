Молодого руководителя клуба и цирковую артистку нашли мёртвыми в Туле

Ранее Life.ru рассказывал, как мать и двое её детей погибли от отравления угарным газом в Волгоградской области. При осмотре дома выяснилось, что печь была нерабочей, а вентиляционная заслонка находилась в закрытом положении. Не исключено, что именно её неисправность могла привести к трагедии.