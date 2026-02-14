Молодого руководителя клуба и цирковую артистку нашли мёртвыми в Туле

Тревогу подняла мать молодого человека, которая не могла дозвониться до сына с вечера 5 февраля. Прибыв на место, она не смогла открыть дверь. Тела нашёл собственник жилья, впустивший родственницу в квартиру на следующий день.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Погибший Роман, как узнал портал Myslo, руководил клубом культурного досуга и «умел зажигать сердца». Девушка Юлия была артисткой и воспитанницей детского цирка.
Ранее Life.ru рассказывал, как мать и двое её детей погибли от отравления угарным газом в Волгоградской области. При осмотре дома выяснилось, что печь была нерабочей, а вентиляционная заслонка находилась в закрытом положении. Не исключено, что именно её неисправность могла привести к трагедии.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.