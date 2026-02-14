Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ на автомобиль

Житель Брянской области погиб при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в селе Азаровка Стародубского округа. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил глава региона Александр Богомаз.
— Выражаю соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь. Работают оперативные и экстренные службы, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Похожая трагедия произошла 11 февраля в Белгородской области, где житель погиб при атаке дрона ВСУ на машину. От полученных ранений водитель скончался на месте.
10 февраля в результате удара украинских беспилотников по Херсонской области пострадали две девочки. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица.