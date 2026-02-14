Бывший директор Центра соцпомощи и её муж получили срок за хищение 4 млн

Следствие установило, что в период с июня 2019 года по февраль 2022 года директор центра устроила своего супруга на должность социального педагога. При этом фактически он не работал, а получаемой зарплатой распоряжался по собственному усмотрению.
Кроме того, супруг помог оформлять фиктивное трудоустройство ещё одного знакомого, зарплата которого также шла на пользу осуждённой пары. В общей сложности ущерб бюджету составил более 4 миллионов рублей.
Суд назначил наказание: лишение свободы от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.