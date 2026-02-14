Мужчина стал жертвой варварской атаки ВСУ в Брянской области

«В результате варварских атак ВСУ погиб мирный житель», — написал Богомаз в своём телеграм-канале, выразив соболезнования семье погибшего.
Губернатор также отметил, что родственникам будет оказана необходимая материальная помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее украинские дроны пытались атаковать Дзержинск в Нижегородской области. Расчёты ПВО и бойцы добровольческого подразделения «БАРС-НН» отразили атаку девяти БПЛА. Никто не пострадал, но взрывной волной выбило окна в жилом доме.
