Мужчина стал жертвой варварской атаки ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате атаки беспилотников погиб мужчина. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, удар был нанесён по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. По словам главы региона.

«В результате варварских атак ВСУ погиб мирный житель», — написал Богомаз в своём телеграм-канале, выразив соболезнования семье погибшего.

Губернатор также отметил, что родственникам будет оказана необходимая материальная помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские дроны пытались атаковать Дзержинск в Нижегородской области. Расчёты ПВО и бойцы добровольческого подразделения «БАРС-НН» отразили атаку девяти БПЛА. Никто не пострадал, но взрывной волной выбило окна в жилом доме.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

