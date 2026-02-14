В Челябинской области в лесу нашли мужчину в предсмертном состоянии

В районе деревни Аллаки в Челябинской области 42-летний мужчина ночью приехал на такси к лесу, вышел из машины и пропал. В последний раз он выходил на связь около двух часов ночи. К вечеру спасатели нашли его примерно в 200 метрах от дороги Кыштым-Тюбук. Мужчина был в сознании, но находился в состоянии сильного переохлаждения и почти не мог двигаться и говорить.