В Челябинской области в лесу нашли мужчину в предсмертном состоянии

Поисковики обнаружили мужчину с сильным переохлаждением в Челябинской области.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В районе деревни Аллаки в Челябинской области 42-летний мужчина ночью приехал на такси к лесу, вышел из машины и пропал. В последний раз он выходил на связь около двух часов ночи. К вечеру спасатели нашли его примерно в 200 метрах от дороги Кыштым-Тюбук. Мужчина был в сознании, но находился в состоянии сильного переохлаждения и почти не мог двигаться и говорить.

Мужчину эвакуировали из леса на снегоходе сотрудники Кыштымского поисково-спасательного отряда и передали бригаде скорой помощи. Поисковая операция заняла больше десяти часов.

— Не отправляйтесь в лес в темное время суток, обязательно сообщайте близким о своем маршруте, берите с собой заряженный телефон и теплую одежду! При отрицательных температурах риск переохлаждения значительно возрастает, — напомнили спасатели.