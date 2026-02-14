Волонтеры сомневаются, что пропавшая в Карелии могла сама покинуть Валаам

Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150−200 человек, включая правоохранителей. По состоянию на четверг практически весь остров Валаам был обследован в поисках пропавшей.