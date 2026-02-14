После обрушения кладки в аварийном доме в Новочеркасске возбуждено дело

После обрушения кирпичной кладки в аварийном доме в Новочеркасске возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
ЧП произошло 12 февраля в многоквартирном доме на улице Юности, 11. Кладка обрушилась в месте расположения карнизных плит, а также бетонных перемычек на четвертом этаже.
«Ранее, в 2024 году, постановлением администрации города данный дом был признан аварийным и подлежащим сносу в связи с угрозой обрушения», — сообщили в ведомстве.