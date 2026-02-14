В Москве у женщины отобрали квартиру и 13 миллионов по схеме Долиной

Покупательница инициировала психиатрическую экспертизу для подтверждения вменяемости продавца на момент совершения сделки. Однако заключение экспертов гласило, что в день подписания документов женщина не могла понимать значение своих действий из-за «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии». На этом основании суд признал сделку недействительной. В результате Алла осталась без квартиры и без уплаченных денег, при этом обязана ежемесячно выплачивать ипотеку в размере 90 тысяч рублей. Она намерена обжаловать судебное решение.