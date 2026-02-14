Ричмонд
В Москве у женщины отобрали квартиру и 13 миллионов по схеме Долиной

В Москве суд признал недействительной сделку купли-продажи квартиры, в результате чего покупательница лишилась и жилья, и денег, продолжая выплачивать ипотечный кредит. Инцидент произошел по схеме, получившей известность после дела певицы Ларисы Долиной, пишут telegram-каналы.

Источник: Freepik

«Суд поставил точку в деле Долиной, но названная ее именем схема продолжает работать — москвичка лишилась квартиры, за которую продолжает платить ипотеку по 90 тысяч рублей ежемесячно», — пишет telegram-канал Baza со слов пострадавшей москвички Аллы.

Покупательница приобретала двухкомнатную квартиру на юге столицы за 12,6 млн рублей для своего сына. По ее словам, продавец, женщина с высшим образованием, произвела впечатление интеллигентного и добросовестного человека. На сделку были предоставлены все необходимые справки, в том числе из психоневрологического и наркологического диспансеров.

После подписания договора и переезда покупательницы выяснилось, что прежняя владелица отказывается выезжать и написала заявление в полицию, утверждая, что стала жертвой мошенников и передала деньги неизвестным. Алла обратилась в суд с иском о выселении, однако продавец подала встречный иск о расторжении договора купли-продажи.

Покупательница инициировала психиатрическую экспертизу для подтверждения вменяемости продавца на момент совершения сделки. Однако заключение экспертов гласило, что в день подписания документов женщина не могла понимать значение своих действий из-за «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии». На этом основании суд признал сделку недействительной. В результате Алла осталась без квартиры и без уплаченных денег, при этом обязана ежемесячно выплачивать ипотеку в размере 90 тысяч рублей. Она намерена обжаловать судебное решение.

Данный случай является очередным проявлением так называемой схемы Долиной, когда продавцы жилья после получения денег заявляют о своей невменяемости, и сделки аннулируются через суд, оставляя покупателей с убытками и кредитными обязательствами. Дело с квартирой Долиной было завершено в конце декабря 2025 года, когда после долгих разбирательств в разных инстанциях Верховный суд передал права на квартиру покупательнице Полине Лурье, и обязал Долину выехать из жилья в установленный срок.