В Екатеринбурге иностранец обманывал туристов: он возвращал авиабилеты, а деньги оставлял себе

Все началось с того, что в полицию обратился мужчина. По его словам, он купил билеты на самолет до Душанбе в одной из контор в ДК на улице Технической. Пострадавший оплатил наличными стоимость перелета и комиссию — 33 тысячи рублей. А менеджер распечатал электронный билет. В день вылета, уже в аэропорту, пассажир узнал, что его билет вернули.