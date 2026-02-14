В Екатеринбурге иностранец обманывал туристов: он возвращал авиабилеты, а деньги оставлял себе

В Екатеринбурге полицейские задержали 29-летнего иностранца, которого подозревают в обмане с авиабилетами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Все началось с того, что в полицию обратился мужчина. По его словам, он купил билеты на самолет до Душанбе в одной из контор в ДК на улице Технической. Пострадавший оплатил наличными стоимость перелета и комиссию — 33 тысячи рублей. А менеджер распечатал электронный билет. В день вылета, уже в аэропорту, пассажир узнал, что его билет вернули.
Выяснилось, что предприимчивый иностранец просто отменил бронь и оформил возврат, а деньги оставил себе. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 10 задержали афериста.
— Задержанный признал свою вину в хищении указанной суммы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Полицейские предполагают, что по такой же схеме могли быть обмануты еще несколько человек. Пострадавших просят обращаться в отдел полиции № 10 или по телефону: 356−42−10.