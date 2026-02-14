ДТП на трассе Ташкент — Чарвак: осколки, слухи о торговцах и снова вопрос скорости

Пользователи начали выдвигать версии, что водитель мог сбить незаконных торговцев, которые торговали у обочины. Эта трасса давно известна среди автомобилистов тем, что многие водители разгоняются здесь до опасных скоростей. Дошло до того, что власти были вынуждены снизить максимально допустимую скорость на семи участках до 80 км/ч.