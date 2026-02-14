ДТП на трассе Ташкент — Чарвак: осколки, слухи о торговцах и снова вопрос скорости

Пользователи начали выдвигать версии, что водитель мог сбить незаконных торговцев, которые торговали у обочины. Эта трасса давно известна среди автомобилистов тем, что многие водители разгоняются здесь до опасных скоростей. Дошло до того, что власти были вынуждены снизить максимально допустимую скорость на семи участках до 80 км/ч.
Однако официальная версия отличается от обсуждений в сети.
В УБДД Ташкентской области сообщили, что инцидент произошёл 13 февраля примерно в 14:00 на 18-м километре автомобильной дороги «Бектемир — Чорбог», проходящей по территории Юкоричирчикского района.
По данным правоохранителей, 23-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Damas, который был припаркован на обочине дороги.
В результате пассажир транспортного средства (какого именно в УБДД не уточнили) получил телесные повреждения и был госпитализирован в центральную районную больницу.
При этом в ведомстве не сообщили, по какой причине Damas находился на обочине и имело ли отношение происшествие к уличной торговле, о которой пишут пользователи соцсетей.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.