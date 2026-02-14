Силовики сняли с рейса очередных девушек, направлявшихся в Турцию для занятия проституцией

В международном аэропорту Самарканда были задержаны две жительницы Ташкентской области в возрасте 22 и 36 лет, которые направлялись в Турцию. По данным силовиков, по прибытии их должна была встретить так называемая «мама Роза» — куратор, занимавшаяся их дальнейшим «трудоустройством» и подбором клиентов.
Речь идёт о 41-летней гражданке Узбекистана, которая, находясь в Турции, оплатила девушкам авиабилеты и другие сопутствующие расходы. По версии следствия, именно она организовала их выезд. По данному факту в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса (торговля людьми).
К сожалению, подобные случаи уже давно не единичны. В Стамбуле и других городах Турции действуют десятки подпольных борделей, где работают наши соотечественницы. Поставка девушек из страны превратилась в хорошо организованный бизнес.
Вербовщики целенаправленно ищут девушек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах: конфликты в семье, финансовые проблемы, отсутствие стабильной работы. Им обещают «быстрые деньги» и рассказывают истории о том, как можно «поработать год и вернуться обеспеченной».
Реальность зачастую оказывается совсем иной. По прибытии у многих отбирают паспорта, ограничивают свободу передвижения и заставляют работать практически круглосуточно, при этом обещанные суммы превращаются в долги за «перелёт», «жильё» и «питание».
Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: предложения о «лёгком заработке» за рубежом, особенно когда расходы полностью оплачивает третье лицо, чаще всего являются частью преступной схемы. Цена такой «поездки» может оказаться слишком высокой.