Силовики сняли с рейса очередных девушек, направлявшихся в Турцию для занятия проституцией

В международном аэропорту Самарканда были задержаны две жительницы Ташкентской области в возрасте 22 и 36 лет, которые направлялись в Турцию. По данным силовиков, по прибытии их должна была встретить так называемая «мама Роза» — куратор, занимавшаяся их дальнейшим «трудоустройством» и подбором клиентов.