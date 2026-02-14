В Ташкенте несовершеннолетний подросток-рецидивист угнал «Дамас», повредил авто и попытался скрыться от правоохранителей

4 февраля около 5:30 утра инспектор ДПС, направляясь на службу на своём автомобиле, получил из дежурной части сообщение об угоне автомобиля «Дамас» на территории Яккасарайского района. Спустя непродолжительное время он заметил разыскиваемую машину и несовершеннолетнего за рулём, после чего попытался его остановить.
Однако водитель проигнорировал законное требование сотрудника ДПС. Более того, он повредил личный автомобиль инспектора и попытался скрыться. Сотрудник внутренних дел передал информацию в дежурную часть и начал преследование.
Во время погони подросток грубо нарушал правила дорожного движения: проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу. В итоге, выехав на Ташкентскую кольцевую дорогу, он врезался в опору светофора. После ДТП водителю была оказана первая медицинская помощь, затем его доставили в больницу.
Вот что рассказал сам несовершеннолетний.
«Я проходил между домами и увидел стоящий “Дамас”. Заглянул внутрь — ключ был в замке зажигания. Двери не открывались, но багажник открылся. Я залез через багажник, сел за руль, завёл машину и уехал. Несколько часов катался по городу, пока не встретил милицию», — отметил он.
Выяснилось, что данный подросток ранее уже совершал аналогичное преступление. Тогда к нему и его родителям применялись законные меры. Однако должного контроля со стороны взрослых, по всей видимости, не последовало и несовершеннолетний вновь пошёл на преступление.
Владелец автомобиля признал, что оставил ключи в замке зажигания, что фактически упростило угон.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 267 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (угон транспортного средства). Несовершеннолетний задержан.