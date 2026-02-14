Вы выиграли Cobalt: Житель Сурхандарьи поверил в «сказку» и лишился миллионов

Житель Шурчинского района Сурхандарьинской области внезапно получил сообщение в Telegram о том, что он якобы стал победителем розыгрыша автомобиля Cobalt от известного бренда. Осторожный человек в такой ситуации начал бы проверять информацию: существует ли конкурс, есть ли официальное подтверждение, совпадают ли контакты организаторов. Но мужчина уже мысленно представлял себя за рулём нового авто и в этот момент здравый смысл отошёл на второй план.
Связавшийся с ним мошенник вышел на связь по телефону, уверенно и убедительно объяснил «порядок оформления выигрыша» и попросил перевести 10 миллионов 800 тысяч сумов якобы на оформление документов, регистрацию автомобиля в соответствующих органах и получение номерных знаков. Мужчина без колебаний перевёл деньги.
Спустя несколько дней, когда он начал интересоваться, где же его автомобиль, злоумышленник сообщил, что возникла необходимость внести ещё один платёж. На этот раз пострадавший засомневался, стал задавать уточняющие вопросы. Ответов он не получил — мошенник просто исчез, удалив переписку и перестав выходить на связь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что преступление совершил также уроженец Шурчинского района.
Задержанный признался, что искал будущих жертв в местных Telegram-группах. Он наблюдал за тем, как люди общаются, какие темы обсуждают, чтобы потом использовать эту информацию для установления доверия и последующего обмана.
Эта история — очередное напоминание о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам «просто так» предлагают автомобиль, крупный денежный приз или иной ценный подарок — скорее всего, перед вами мошенники. Проверяйте информацию и не переводите деньги незнакомым людям.