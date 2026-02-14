Вы выиграли Cobalt: Житель Сурхандарьи поверил в «сказку» и лишился миллионов

Житель Шурчинского района Сурхандарьинской области внезапно получил сообщение в Telegram о том, что он якобы стал победителем розыгрыша автомобиля Cobalt от известного бренда. Осторожный человек в такой ситуации начал бы проверять информацию: существует ли конкурс, есть ли официальное подтверждение, совпадают ли контакты организаторов. Но мужчина уже мысленно представлял себя за рулём нового авто и в этот момент здравый смысл отошёл на второй план.