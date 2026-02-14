Ричмонд
В Жамбылской области перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Жамбылской области, в результате него пострадали три человека, сообщили в пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Источник: Курсив

Авария случилась на трассе в одном километре от села Отар Кордайского района. По данным ведомства, легковой автомобиль опрокинулся.

«На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДЧС, которые незамедлительно приступили к спасательным работам. В салоне находились три человека, получившие травмы различной степени тяжести», — сообщили в МЧС.

Одного из пострадавших, не способного самостоятельно передвигаться, спасатели транспортировали на носилках к автомобилю скорой медицинской помощи. Все пострадавшие были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.